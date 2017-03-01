В Рязани прошли февральские дни памяти академика Павлова

В музее Павлова открылась фотовыставка «Свет павловской свечи» и детская музыкальная гостиная.

Общество

В музее им. И.П. Павлова прошли февральские дни памяти учёного. Во вторник, 28 февраля, в музее открылась фотовыставка «Свет павловской свечи» и детская музыкальная гостиная, приуроченные к 81-й годовщине со дня смерти великого учёного.

На выставке были представлены яркие свидетельства неугасаемой памяти поколений, хранящей свет научного подвига Ивана Петровича Павлова, сообщает сайт администрации города Рязани. Учёного знают и помнят не только в России, но и далеко за пределами нашей страны.

Выставочный зал наполнился любимыми музыкальными композициями И.П.Павлова, исполнителями которой стали воспитанники детской музыкальной школы №5 им. В.Ф.Бобылева.