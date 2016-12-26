В Рязани прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим при крушении самолёта.

Общество

В понедельник, 26 декабря, в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани после Божественной литургии была совершена панихида по погибшим в авиакатастрофе. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Крушение самолёта Ту-154 223-го лётного отряда Минобороны России произошло в воскресенье, 25 декабря над Чёрным морем. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты центральных телеканалов, сотрудники минобороны, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная в СМИ как Доктор Лиза, и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим при крушении самолёта. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла поминальные богослужения в этот день проходят во всех храмах Русской Православной Церкви. Сам Первосвятитель помолился о жертвах крупной трагедии в воскресенье 25 декабря за Божественной литургией в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне Москвы.