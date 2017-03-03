В Рязани прошла масштабная проверка таксистов

Систематические проверки в сфере деятельности такси будут продолжены, обещают полицейские.

Общество

В пятницу, 3 марта, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями регионального Минтранса провели массовую проверку такси. В общей сложности было проверено более 50 легковых автомобилей на популярных у таксистов города стоянках. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Особое внимание проверяющие уделили наличию у водителей лицензий на работу такси, а также на оборудование автомобилей всем положенным по закону.

В общей сложности было выявлено пять административных правонарушений.

Систематические проверки в сфере деятельности такси будут продолжены, обещают полицейские.