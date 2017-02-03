В Рязани прошла конференция по вопросам сохранения историко-культурного наследия

В рамках форума обсуждались вопросы восстановления усадебных комплексов и сохранения памятников деревянного зодчества.

Общество

В пятницу, 3 февраля, в областной универсальной научной библиотеке им. Горького в Рязани прошла региональная научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы». Участие в работе форума приняли вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олег Василькин, представители муниципальных образований, а также творческой интеллигенции города.

В рамках форума обсуждались проблемы, связанные с восстановлением усадебных комплексов, а также памятников деревянного зодчества на территории региона. Решение этих вопросов, подчеркнул Сергей Филимонов, требует объединения усилий различных ведомств – не только центральных органов власти, но и муниципалитетов, которые должны вести работу по привлечению инвесторов, поиску внебюджетных источников финансирования. Немалая роль отводится в этой работе общественным организациям, подчеркнул вице-губернатор.

– Мы должны сегодня возродить отдельные общественные организации и сделать их такими, какими они были, скажем, в советский период – я, в частности, говорю о региональном отделении ВООПиК. На сегодняшний день кроме шума и пыли от этих организаций нет ничего. Созидательной деятельности нет. Раньше приводили в порядок многие объекты. Сегодня таких организаций очень мало. Все выступают в роли экспертов, но никто не занимается делом, – сказал Сергей Филимонов.

Сегодня, рассказал Филимонов, проведена большая работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь», создано достопримечательное место, посвящённое творчеству Тарковского в посёлке Мясной Путятинского района, впервые утверждены охранные зоны для второклассной учительской школы в Спас-Клепиках, где учился Сергей Есенин. Эти меры позволяют сдерживать строительство, сохранять исторические ландшафты. В Рязанской области реализуется проект «Мы родом из России», направленный не восстановление дома писательниц Хвощинских. Сергей Филимонов призвал заинтересованные стороны в сохранении историко-культурного наследия к диалогу, совместной работе по решению проблем области.

– Практически завершена работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь». Большинство объектов, расположенных на этой территории, уже имеют утверждённые проекты охранных зон – это Иоанно-Богословский монастырь, усадьба Никитинских, историческое ядро Константиново. Последний этап – это режимы использования земель. Они направлены в министерство культуры РФ в августе 2016 года. Сейчас идёт их обсуждение, возможно будет доработка, но сам документ не отклонён. Это качественный продукт, – сказал Сергей Филимонов.

К совместной работе призвал коллег и общественность и министр культуры и туризма Виталий Попов. По его словам, в Рязанской области есть немало достопримечательностей, которые достойны внимания – это и усадьбы, связанные с именем фонд дер Лауница, фон Дервиза и других известных людей региона.

– Употребляя слово «туризм», мы подразумеваем не только то, что к нам приехали гости, посмотрели пару объектов и уехали, объекты инфраструктуры, расселения, питания. Главное – в отношении к тому, что нас окружает, – сказал Виталий Попов.

В рамках конференции состоялось два круглых стола по отдельным аспектам, связанным с сохранением исторического наследия края. Участие в них приняли историки, краеведы, исследователи, представители общественных организаций и научных сообществ.