В Рязани прошёл спортивный праздник «Горы для всех»

Участники программы «Лыжи мечты» продемонстрировали свои успехи после курсов занятий по уникальной методике.

Общество

В воскресенье, 19 февраля, в спортивно-развлекательном комплексе «Семёно-Оленинский» состоялся спортивный праздник «Горы для всех!», организованный спортивно-развлекательным комплексом «Семёно-Оленинский» и Рязанской региональной общественной организацией поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» для участников программы «Лыжи мечты».

«Лыжи Мечты» – всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, основанная в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми.

Программа «Лыжи мечты» даёт людям с такими диагнозами как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слух возможность заниматься эффективной реабилитацией с помощью горнолыжного спорта, а с лета 2016 года – и роллер спорта.

Благодаря проекту РРОО «Добрые сердца» «Социальная адаптация и реабилитация посредством горно-лыжного спорта по программе «Лыжи мечты», поддержанному БФ «Перспектива», у рязанских детей с синдромом Дауна появилась возможность бесплатно получать этот вид комплексной реабилитации.

Участники программы «Лыжи мечты» продемонстрировали свои успехи после курсов занятий по уникальной методике, а родители и организаторы запуска программы рассказали об эффективности реабилитации горными лыжами для людей с ограниченными возможностями.

После показательных спусков дети и родители приняли участие в шутливых «Весёлых стартах», устроенных праздничным агенством «Амитилаб», покатались на тюбах и подкрепились настоящей солдатской кашей из полевой кухни, предоставленной РВВДКУ.