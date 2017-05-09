В Рязани прошёл смотр строя и песни «Песня в солдатском строю»

Колоннами по площади Ленина прошли расчёты Рязанского десантного училища и других вузов города.

Общество

Во вторник,9 мая, в Рязани проходят праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из них стал смотр строя и песни «Песня в солдатском строю».

С песнями по площади Ленина прошли курсанты Рязанского десантного училища, Академии ФСИН, Рязанского филиала Московского университета МВД им. В.Я.Кикотя, подразделений и ведомств. В этом году впервые в смотре строя и песни приняли участие юнармейцы. Завершился конкурс исполнением Рязанским гарнизоном песни «День Победы».

По итогам смотра первое место досталось рязанским десантникам. Также жюри отметило девушек-курсантов Академии ФСИН, курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России. Награды победителям вручили временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, председатель областной Думы Аркадий Фомин и глава Рязани Владислав Фролов. Также были вручены и дипломы за участие в смотре-конкурсе.