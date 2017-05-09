В Рязани прошёл парад, посвящённый Дню Победы

По центральным улицам города торжественным маршем прошли войска Рязанского гарнизона, колонны общественных организаций, ветеранов, юнармейцев и кадетов.

Общество

Во вторник, 9 мая, в Рязани прошёл парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

По центральным улицам города торжественным маршем прошли управление РВВКДУ, специальный факультет училища по подготовке военнослужащих иностранных армий, парадный расчёт 137-го гвардейского парашютно-десантного Ордена Красной Звезды полка, структурные подразделения Академии ФСИН России в составе парадных расчётов юридического, экономического и специального курса, структурные подразделения УМВД России по Рязанской области, филиала Московского университета МВД России, УФССП России по Рязанской области, ГУ МЧС России по Рязанской области, ДОСААФ России по Рязанской области, учащиеся кадетских и казачьих классов города Рязани, юнармейцы, колонны общественных организаций, ветеранов.