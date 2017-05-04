В Рязани прошёл парад кадетов, юнармейцев и воспитанников военно-патриотических объединений

В этом году парад прошёл в 12 раз. В нём приняли участие 15 команд в двух возрастных группах.

Общество

В четверг, 4 мая, на территории Академии ФСИН России состоялся ежегодный парад-слёт военно-ориентированных профильных классов, юнармейских отрядов, военно-патриотических объединений.

Гостями парада стали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, ветераны Великой Отечественной войны, родители и педагоги.

Елена Буняшина от имени главы региона Николая Любимова поприветствовала участников и поздравила с приближающимся праздником Великой Победы.

– Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы вам не пришлось воевать. Для этого кто-то всегда должен стоять на страже мира и нашей великой Родины, – сказала Елена Буняшина.

Команды прошли торжественным маршем, отдавая честь генерал-майору Александру Крымову, начальнику академии ФСИН России, и исполнили песни военных лет.

В этом году парад прошёл в 12 раз. В нём приняли участие 15 команд в двух возрастных группах, соревновавшихся в четырёх номинациях: «Строевой смотр», «Конкурс на лучшее прохождение торжественным маршем», «Конкурс на лучшее прохождение с песней», «Конкурс командиров».