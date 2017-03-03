В Рязани прошёл официальный приём для вдов и матерей военнослужащих, погибших в локальных войнах

Творческим подарком для собравшихся женщин стали выступления коллективов Дворца культуры «Приокский» города Рязани.

Общество

В пятницу, 3 марта, в столовой МП «Детское питание города Рязани» состоялся официальный приём для вдов и матерей военнослужащих, погибших в локальных войнах. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Память павших воинов-рязанцев почтили минутой молчания.

От имени главы администрации города Рязани Олега Булекова с наступающим Международным женских днём присутствующих поздравил советник главы администрации города Рязани Николай Макариков.

Также слова поздравлений прозвучали от депутата Рязанской городской Думы, председателя областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергея Караева и заместителя председателя Рязанской общественной организации «Боевое братство» Игоря Барханскова.

Они пожелали женщинам здоровья, благополучия, весеннего настроения и поблагодарили за активное участие в общественной жизни города.

Творческим подарком для собравшихся женщин стали выступления коллективов Дворца культуры «Приокский» города Рязани.