В Рязани прошёл конкурс по швейному делу

По окончанию конкурса победители были награждены медалями и памятными подарками, все участники отмечены грамотами и сувенирами.

Общество

На базе школы №23 в Рязани прошёл областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди образовательных организаций для детей с интеллектуальной недостаточностью. В конкурсе приняли участие семь образовательных организаций области, которые представили 11 победителей внутришкольных конкурсов по швейному делу. Об этом сообщает сайт министерства образования Рязанской области.

Конкурс проходил в два этапа: теоретический, где учащиеся показали знания по технологии, материаловедению и оборудованию, а также практический, на котором участники продемонстрировали свои профессиональные умения по пошиву изделия.

В состав жюри конкурса вошли представители учреждений профессионального образования и швейного предприятия г. Рязани. В программу конкурса были включены выставка поделок учащихся школ области, показ моделей одежды, сшитых учащимися, мастер-классы.

Победителями конкурса стали: А. Дмитриенко – 1 место, В. Солнышкина – 2 место, О. Семина – 3 место. Жюри также отметило Н. Самодурову, выполнившую практическую часть на высоком профессиональном уровне.

По окончанию конкурса победители были награждены медалями и памятными подарками, все участники отмечены грамотами и сувенирами.