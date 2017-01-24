В Рязани прошёл флешмоб «Дай природе пять!»

Во флешмобе приняли участие студенты, волонтёры общественных организаций, школьники.

Общество

Во вторник, 24 января, в Рязани на улице Почтовой прошёл молодёжный флешмоб «Дай природе пять!», организованный студентами Рязанского политехнического института при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства образования Рязанской области, министерства природопользования Рязанской области, управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани, а также общественных организаций, общеобразовательных школ, детских центров. Акция ознаменовала старт Года экологии в Рязанской области. По словам заместителя министра природопользования Рязанской области Игоря Тишина, который выступил перед участниками флешмоба, на 2017 год в области запланировано более 100 экологических акций. Также мероприятие «Дай природе пять!» поддержал руководитель Рязанского Экологического Альянса Евгений Рыбаков и знаменитый путешественник Михаил Малахов. Михаил Малахов обратил внимание на то, что важно поддерживать экологию не только словами, но и делом. Во время своего выступления он обратился к присутствующим представителям власти с просьбой наладить систему переработки и утилизации отходов.

Директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог напомнил молодёжи о том, что необходимо бережно относиться к природным ресурсам, чтобы следующие поколения также могли наслаждаться прекрасной природой России.

Во флешмобе приняли участие студенты, волонтёры общественных организаций, школьники. Ребята прошли по главной пешеходной улице города с флагами и листовками, скандируя: «Дай природе пять — хватит её обижать!».