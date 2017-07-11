http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_proshjol_festival_mezhnacionalnyh_semej_my_narod_rossii/
В Рязани прошёл фестиваль межнациональных семей «Мы – народ России»
Общество 77
В жизнь данный праздник претворила компания
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В Рязани прошёл фестиваль межнациональных семей «Мы – народ России»
Общество 77
Все гости мероприятия смогли принять участие в бесплатных мастер-классах и посмотреть праздничный концерт.
В воскресенье, 9 июля, в ЦПКиО Рязани состоялся XIII Фестиваль-конкурс моно- и межнациональных семей Рязанской области. Праздник был приурочен к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Участие в конкурсе приняли 10 семей. Для них были подготовлены творческие, спортивные и интеллектуальные задания. Конечно, в такой праздник победу одержала дружба, и подарки получили все участники.
Все гости мероприятия смогли принять участие в бесплатных мастер-классах и посмотреть праздничный концерт. На сцене для них выступили ансамбли «Мёд», «Изовель» и Ксения Парамонова.
В жизнь данный праздник претворила компания