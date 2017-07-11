В Рязани прошёл фестиваль межнациональных семей «Мы – народ России»

Все гости мероприятия смогли принять участие в бесплатных мастер-классах и посмотреть праздничный концерт.

Общество

В воскресенье, 9 июля, в ЦПКиО Рязани состоялся XIII Фестиваль-конкурс моно- и межнациональных семей Рязанской области. Праздник был приурочен к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Участие в конкурсе приняли 10 семей. Для них были подготовлены творческие, спортивные и интеллектуальные задания. Конечно, в такой праздник победу одержала дружба, и подарки получили все участники.

Все гости мероприятия смогли принять участие в бесплатных мастер-классах и посмотреть праздничный концерт. На сцене для них выступили ансамбли «Мёд», «Изовель» и Ксения Парамонова.