В Рязанской области прошёл фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек

Завершился праздник зажжение огней на главной ёлке и общим новогодним хороводом.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в городе Сасово Рязанской области состоялся традиционный фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек, старт которому дала заместитель главы администрации г. Сасово Людмила Михайловна Амелина. Праздник собрал перед главной городской ёлкой огромное количество самых разных сказочных персонажей.



Впервые организаторы и спонсоры фестиваля провели его в формате конкурса по номинациям: «Лучший киногерой» - спонсор кинотеатр МКЦ, «Лучший Кот Матроскин» - спонсор зоомагазин с одноименным названием «Кот Матроскин», «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» - спонсор газета «Сасовская неделя», «Лучший новогодний костюм» - спонсор магазин спортивного питания " Do4a.com ".

Каждый старался удивить присутствующих своим талантом, поэтому жюри было не просто определиться с победителями.

Победителями в номинации « Лучший киногерой» стали: Муниципальный культурный центр, детский сад № 11, молодёжная администрация.

Победителями в номинации «Лучший кот Матроскин» стали : детский сад № 10, детский сад №11, местное отделение «Молодая гвардия Единой России», развивающий центр для детей «Алые паруса».

Победителями в номинации «Лучший костюм» стали: Муниципальный культурный центр, детский сад №6, детский сад №8. Самым лучшим Дедом Морозом стал Дед Мороз представленный Сасовским обществом инвалидов.

Большую помощь в проведении праздника оказали активисты местного отделения «Молодая гвардия Единой России». Переодевшись в ростовые куклы, они играли с детьми, участвовали в конкурсах, фотографировались на память.

Итоги конкурса подвела и поздравила жителей и гостей города с наступающим Новым годом директор МКЦ, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елена Петровна Фролова. Спонсоры вручили победителям подарки.

Завершился праздник зажжение огней на главной ёлке и общим новогодним хороводом.

Фото Елены Фроловой