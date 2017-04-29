В Рязани прошёл экологический фестиваль «Земля в твоих ладошках»

Для гостей библиотека-филиал №13 подготовила и провела познавательные и интересные конкурсы.

Общество

В субботу, 29 апреля, в ЦПКиО в Рязани прошёл экологический фестиваль «Земля в твоих ладошках. Праздник организовала библиотека-филиал №13.

В программе фестиваля, посвящённого Году экологии, был праздничный концерт, организованный ЦТД «Южный», работали творческие площадки.

Для гостей библиотека-филиал №13 подготовила и провела познавательные и интересные конкурсы: собрать пазл «Красная книга Рязанской области», викторина «Экологический светофор», кроссворд «Знаете ли Вы?», игры «Четвёртый лишний», «Да или нет», «Дерево поэзии», «Экологическая кругосветка».

В адрес организаторов звучали добрые слова и пожелания чаще проводить творческие и развивающие мероприятия для рязанцев в ЦПКО.