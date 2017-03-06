В Рязани прошел фестиваль «Роснефть зажигает звёзды»

Ежегодный конкурс способствует раскрытию творческого потенциала работников компании и их детей, позволяет продемонстрировать мастерство и таланты.

Общество

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды». Более 60 участников сразились в восьми творческих номинациях. Победители отборочного тура в трех возрастных категориях представят Рязань на следующем этапе конкурса, где поборются за выход в финал фестиваля.

Ежегодный конкурс способствует раскрытию творческого потенциала работников компании и их детей, позволяет продемонстрировать мастерство и таланты. В отборочном туре приняли участие работники Рязанской НПК и их дети. Предварительно для конкурсантов были организованы репетиции, работа с педагогами, подобраны костюмы. Накануне отборочного тура прошла генеральная репетиция с предварительным прослушиванием номеров, работой звукооператоров и осветителей. Свое творчество и мастерство участники представили в номинациях: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Хореография (эстрадный танец)», «Хореография (народный танец)», «Инструментальный жанр», эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, «Отражение (фото)», «Отражение (рисунок)».

– Три года назад наше предприятие впервые участвовало в творческом конкурсе и тогда выступали около 30 человек, а сегодня вас уже свыше 60 человек, - сказал генеральный директор РНПК Владимир Абрамов, открывая церемонию отборочного тура. – Это говорит о том, что интерес к конкурсу растет из года в год, а главное, что наши работники не только квалифицированные специалисты на своих рабочих местах, но и творчески одаренные люди. И, конечно же, у талантливых родителей – талантливые дети, которые также принимают участие в творческом конкурсе.

В жюри отборочного тура вошли выдающиеся деятели искусств Рязани и Рязанской области. Они отобрали наиболее достойных и талантливых. Победители и призеры отборочного тура отправятся на зональный этап фестиваля «Роснефть зажигает звезды», который пройдет в Москве в конце мая.

Ежегодно корпоративный фестиваль помогает зажечь чью-то звезду. На протяжении трех лет работники РНПК неоднократно становились призерами зональных туров.