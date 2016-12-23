В Рязани прокуратура отстояла право сироты на получение жилья

Администрацией города Рязани был нарушен трёхмесячный срок предоставления жилья сироте.

Общество

Прокуратура Советского района города Рязани подала в суд на администрацию города Рязани. Сирота Я. по закону имеет право на обеспечение жильём. Однако, администрацией города Рязани был нарушен установленный законом трёхмесячный срок предоставления указанного благоустроенного помещения.

Советским районным судом исковые требования райпрокуратуры удовлетворены, нарушенное право сироты на обеспечение жилым помещением восстановлено.

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, решение суда не вступило в законную силу.