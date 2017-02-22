В Рязани пройдут публичные слушания по статусу участка под торговым центром «Европа»

Дату обсуждений назначила Рязанская городская Дума.

Общество

В среду, 29 марта, в Рязани пройдут публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план города в части улиц Советской Армии и Новосёлов.

Проектом, вынесенным на суд общественности, предлагается перевести участок, расположенный на пересечении улиц из двух функциональных зон - зоны деловых и прочих обслуживающих объектов и зоны городских парков, скверов и бульваров в одну - первую, узаконив существование на участке торгового центра «Европа». Зонирование коснётся только территории, занятой торговым центром и не будет затрагивать границы сквера им. Александрова.

Слушания пройдут в 18.00 в малом зале здания муниципалитета на улице Радищева, 28.