В Рязани пройдёт турнир по метанию валенок

Организаторы обещают весёлые игры, конкурсы, колядки и новогоднюю дискотеку.

Общество

7 января, на Рождество, в ЦПКиО в Рязани пройдёт праздничная программа для детей и взрослых. В 12.00 всех желающих ждут на танцверанде. Здесь пройдёт рождественское гуляние. Организаторы обещают весёлые игры, конкурсы, колядки и даже турнир по метанию валенок.

Конечно, не обойдётся и без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводом вокруг ёлки и новогодней дискотеки. За музыкальное сопровождение отвечает кавер-группа "Балалайка-62".