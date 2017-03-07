В Рязани пройдёт межрегиональный специализированный форум «Стройиндустрия – 2017»

Планируется, что в форуме примут участие более 100 представителей органов исполнительной власти Рязанской области.

Общество

В Рязанской области 22-23 марта состоится ежегодный XХVIII межрегиональный специализированный форум «Стройиндустрия – 2017». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства Союзом Строителей Рязанской области в бизнес-центре МФК «Рязанский».

В программе форума: выставка предприятий строительной отрасли Рязанской области и регионов ЦФО, презентация проектов, реализуемых на территории области, проведение семинаров, в том числе по таким темам, как: строительство многоквартирного жилья; законодательство, регламентирующее привлечение средств участников долевого строительства, кадровое обеспечение строительной отрасли, и ряду других.

Планируется, что в форуме примут участие более 100 представителей органов исполнительной власти Рязанской области, администраций муниципальных образований, Корпорации развития Рязанской области, Рязанской ипотечной Корпорации, строительных и девелоперских компаний предприятий строительной индустрии, профильных учебных заведений, общественных объединений.