http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_projdjot_kubok_evpatija_kolovrata_i_avdoti_rjazanochki/
В Рязани пройдёт «Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки»
Общество 125
В Рязани пройдёт «Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки»
Общество 125
Перед соревнованиями пройдёт семинар профессионального культуриста IFBB, мастера спорта международного класса по культуризму Сергея Шелестова.
В марте в Рязани пройдёт соревнование по бодибилдингу «Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».
Всех, кому интересны бодибилдинг и фитнес-бикини, приглашают 25 марта в «М5Молл».
Начало соревнований в 13.00, а в 12.00 состоится семинар Сергея Шелестова – профессионального культуриста IFBB, мастера спорта международного класса по культуризму.