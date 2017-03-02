В Рязани пройдёт «Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки»

Перед соревнованиями пройдёт семинар профессионального культуриста IFBB, мастера спорта международного класса по культуризму Сергея Шелестова.

Общество

В марте в Рязани пройдёт соревнование по бодибилдингу «Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

Всех, кому интересны бодибилдинг и фитнес-бикини, приглашают 25 марта в «М5Молл».

Начало соревнований в 13.00, а в 12.00 состоится семинар Сергея Шелестова – профессионального культуриста IFBB, мастера спорта международного класса по культуризму.