В Рязани пройдёт конкурс для молодых мам «Слингомама Рязани»

Участниц проекта ждёт интересная насыщенная программа. На протяжении двух месяцев их будут учить быть активной и мобильной без отрыва от воспитания и ухода за ребёнком.

Общество

Молодых мам Рязани приглашают поучаствовать в проекте «Слингомама Рязани 2017»! Конкурс пройдёт в мае 2017 года.

Как уверяют организаторы, это не просто конкурс красоты, а проект, призванный показать, что с рождением ребёнка мама может оставаться социально активной, продолжая заботиться о себе. А её жизнь вместе с малышом будет наполнена событиями, позволяя маме чувствовать себя прекрасной и полной энергии женщиной.

Участниц проекта ждёт интересная насыщенная программа. На протяжении двух месяцев их будут учить быть активной и мобильной без отрыва от воспитания и ухода за ребёнком.

Победительница конкурса «Слингомама Рязани 2017» получит право представить наш город на финале конкурса «Слингомама России 2017» в сентябре 2017 в Москве.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 марта подать заявку по телефону 8(4912)51-20-71.

Требования к участницам: возраст от 18 лет, умение пользоваться слинго-шарфом или желание его освоить, возраст ребёнка на момент проведения конкурса от 4 месяцев до 1,5 лет.

Конкурс «Слингомама Рязани 2017» организован Клубом для мам «МамаПрофи» и Центром поддержки грудного вскармливания «Капля молока» при содействии организаторов конкурса «Миссис Рязань».