В Рязани пройдёт детский праздник «Дом глазами ребёнка»

Организаторы обещают бесплатную сахарную вату, аквагрим, воздушные шары и подарки.

Общество

В субботу, 17 сентября, в ЦПКиО с 14.30 до 17.30 состоится детский праздник «Дом глазами ребёнка».

Для малышей до 4 лет будет организована интерактивная анимационная программа, шоу мыльных пузырей, лего-площадка из гигантских кубиков, 3D раскраски, игры с ростовыми куклами.

Дети постарше смогут пройти занимательный квест, состоящий из разных игровых точек. На входе в парк каждому участнику выдадут маршрутную карту, по которой можно будет ориентироваться на местности, отмечать пройденные этапы игры и получать за них призы.

Организаторы обещают бесплатную сахарную вату, аквагрим, воздушные шары и подарки.