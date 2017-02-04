В Рязани пройдёт чемпионат барменов

«Mix Class Cup» – это традиционная барменская номинация, которая подразумевает приготовление или создание коктейлей на скорость.

Общество

В понедельник, 6 февраля, в ресторане «Небо» состоится «Mix Class Cup» – мероприятие, посвящённое Международному Дню Бармена, организованное при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани. Об этом сообщает сайт городской администрации.

«Mix Class Cup» – это традиционная барменская номинация, которая подразумевает приготовление или создание коктейлей на скорость, поддерживая стабильный уровень качества вкуса и подачи.

Заявки на участие подали 25 человек. 18 из них – рязанцы. Конкурс направлен на развитие ресторанной индустрии, совершенствование системы общественного питания, и проводится с целью повышения престижа и интереса к профессии бармена, роста профессионального мастерства, обмена опытом, совершенствования системы общественного питания.

Начало мероприятия – в 17.30, вход свободный.