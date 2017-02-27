В Рязани продолжат выдачу паспортов безопасности объектам с массовым пребыванием людей

В 2016 году в Рязани было обследовано более 100 таких объектов, 60 из которых уже получили паспорта безопасности.

Общество

В понедельник, 27 февраля, в рамках совещания межведомственной комиссии руководители предприятий потребительского рынка Рязани совместно с представителями региональных силовых ведомств обсудили перспективы работы по паспортизации мест массового пребывания людей на предмет их безопасности. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Совещание провела заместитель главы администрации города Татьяна Мастюкова.

Речь идёт об объектах торговли, общественного питания, гостиничного комплекса и иных сфер деятельности, которые планируется обследовать и категорировать в текущем году с точки зрения их безопасности. В 2016 году в Рязани было обследовано более 100 таких объектов, 60 из которых уже получили паспорта безопасности.