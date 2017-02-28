В Рязани продолжаются акция по раздельному сбору отходов «Разделка»

Принять участие в акциях ЭРА все желающие могут каждую субботу.

Общество

В рамках года экологии в Рязани проходит акция по раздельному сбору отходов «Разделка». Цель проекта, организованного Экологическим рязанским альянсом, – показать, что идея раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки востребована в городе и её можно реализовать на практике.

Принять участие в акциях все желающие могут каждую субботу с 10.00 до 12.00:

- первая суббота месяца – у ТЦ "Барс на Есенина" (ул. Есенина, д. 13г);

- вторая суббота месяца – перед магазином "Сорока", напротив РГРТУ (ул. Гагарина, д. 72);

- третья суббота месяца – перед арт-клубом "Планетарий" (Московское шоссе, д. 49);

- четвертая суббота месяца – в районе "Дашково-Песочня" на ООТ "Городская больница №11" у магазина "Сорока" (ул. Новоселов, д. 26б).