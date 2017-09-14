В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

Строительно-монтажные работы в рамках ремонтной кампании продолжаются на 12 улицах города.

Общество

В рамках плановых работ по ликвидации ямочности на муниципальных дорогах Рязани с 11 по 13 сентября выполнена заделка выбоин в асфальтобетонном дорожном покрытии по Заводскому проезду, проезду Шабулина, улицам Высоковольтной и в районе детского сада №25 по улице Зубковой общей площадью более 240 кв. метров, информирует управление благоустройства города. Строительно-монтажные работы в рамках ремонтной кампании продолжаются на 12 улицах Рязани.

В частности, преимущественно в ночное время суток во избежание образования транспортных заторов подрядные организации выполняют основные виды работ на участках автодорог по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-му Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе, участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского.

Всего с начала дорожно-ремонтной кампании текущего года, в Рязани сданы в эксплуатацию после ремонта 20 объектов улично-дорожной сети областного центра, напоминает управление благоустройства города.