В Рязани продолжают изымать «санкционку»

На территории «ТПК на Шабулина» изъяли и уничтожили 458 килограммов запрещённой продукции.

Общество

В четверг, 2 марта, на территории «ТПК на Шабулина» в Рязани в ходе рейда была обнаружена и изъята санкционная продукция. Об этом сообщил официальный сайт Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В частности, были обнаружены 11 партий продукции, ввоз которой запрещён в Россию. Это турецкие и польские томаты, гранаты, кабачки и грибы. Также были найдены товары без маркировки.

В общей сложности в присутствии предпринимателей механическим способом было уничтожено 458 килограммов «санкционки».