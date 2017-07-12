В Рязани привели в порядок более 20 улиц

В городе продолжаются работы по вывозу грунтовых наносов и окосу травы.

Общество

За период с 4 по 11 июля в Рязани привели в порядок проезжие части более 20 улиц. От грунтовых наносов очищены проезжие части улиц Электрозаводской, Радиозаводской, Машиностроителей, Колхозной, Маяковского, Высоковольтной, Лермонтова, Московской, Бугровки, Зубковой, Фирсова, Керамзавод, Чкалова, Связи, Черновицкой, Станкозаводской, Щорса, Котовского, Касимовского шоссе, Пожарного проезда, Кирпичного завода, Военных автомобилистов, Восточной окружной дороги, Серёжина гора. Как сообщает сайт администрации города, всего было собрано и вывезено около 460 кубометров грунтовых наносов.

Также в городе ведутся работы по окосу травы. За прошедшую неделю трава была скошена на общей площади 163 555 кв. м.