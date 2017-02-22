В Рязани приступили к инвентаризации дорог после зимы

На 22 февраля проверки проведены на более 30-ти улицах областного центра, в том числе магистральных.

Общество

Во исполнение поручения главы администрации Рязани Олега Булекова профильные структурные подразделения и службы города приступили к инвентаризации муниципальных дорог по результатам прохождения зимнего периода.

По данным управления благоустройства города, по состоянию на 22 февраля проверки проведены на более 30-ти улицах областного центра, в том числе магистральных.

На 13-ти участках, где выявлены значительные нарушения асфальтового покрытия, производится засыпка щебнем ям и выбоин, образовавшихся после таяния снега. Там, где работы невозможно провести из-за образования луж, началась установка предупреждающих знаков. В настоящее время такие знаки уже появились на участках улиц Большая, Мервинская, Зубковой.

В соответствии с поручением главы администрации работа по первичной инвентаризации муниципальных дорог будет завершена в кратчайшие сроки.

По оценке специалистов управления благоустройства, эти временные меры позволят повысить безопасность дорожного движения до начала сезонной ремонтной кампании на автодорогах Рязани.