В Рязани приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

Соответствующее изменение в правила розничной продажи внесло рязанское Минэко.

Общество

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области внесло изменения в правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории региона, информирует сайт Правительства Рязанской области.

Изменения сделаны в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. С 26 декабря 2016 года на территории Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостанавливается на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывателей).

На территории Рязанской области со вчерашнего дня, 26 декабря, действует тот же запрет.

Незаконная продажа спиртосодержащей непищевой продукции повлечёт за собой наложение административного штрафа: для граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Для всех категорий нарушителей возможна конфискация предметов административного правонарушения.