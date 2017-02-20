В Рязани презентуют 7-й том книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945 годов»

Том включает около 11 тысяч имён ряжцев, вернувшихся с Победой с войны.

Общество

Во вторник, 21 февраля, в 14.00 в областной библиотеке имени Горького в Рязани состоится презентация 7-го тома книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945 годов». В нём увековечены имена воинов, вернувшихся с полей сражений и внёсших значительный вклад в послевоенное развитие региона. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в библиотеке.

Том включает около 11 тысяч имён ряжцев, вернувшихся с Победой с войны.

На презентации выступят члены рабочей группы Рязанской областной Книги Памяти и книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.»