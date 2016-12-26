В Рязани представителей региональной прессы созывали на обучающие семинары

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области провело семинар «Основы профессионального мастерства сотрудников региональных СМИ».

Общество

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области провело семинар «Основы профессионального мастерства сотрудников региональных СМИ», информирует сайт Правительства Рязанской области.

В рамках семинара, который прошёл в Рязанской областной библиотеке им. Горького, состоялось заседание круглого стола на тему «Элементы патриотического воспитания в деятельности средств массовой информации: проблемы и решения». В нём приняли участие представители Российского Военно-исторического общества, центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, общественных организаций, редакторы и журналисты региональных СМИ.

Советник Российского Военно-исторического общества Эдуард Малков рассказал о реализации в регионах патриотического проекта «Памятные даты военной истории России». Проект направлен на добровольное и безвозмездное размещение социальной рекламы, информационных материалов, подготовленных Российским Военно-историческим обществом. Рязанская область — один из активных участников проекта. Его реализации помогают региональные органы власти, представители журналистского сообщества, бизнесмены, общественные организации.

В Доме печати состоялся мастер-класс «Современные технологии в операторском мастерстве» оператора ОТР Георгия Сытника. На мероприятии шла речь о современных подходах к съемке телерепортажа, технических приемах внутрикадрового монтажа, работе с фоном и звуком, этике в работе телеоператора.

В рамках семинара тренинг для молодых журналистов, участников журналистских кружков и секций, финалистов молодёжного конкурса «Профессия мечты» провёл Сергей Тетерский, доктор педагогических наук, профессор, международный тренер.