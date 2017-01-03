В Рязани построят дорогу, соединяющую Московское шоссе и Северную окружную

Первая очередь реализации проекта планирует строительство транспортного узла от реки Трубеж до КНС №3.

Общество

В Рязани утверждён проект планировки улично-дорожной сети, предусматривающий строительство дороги, соединяющий Московское шоссе (район ТД «Барс») с Северной окружной дорогой (район посёлка Борки). Документ, подписанный главой администрации города Олегом Булековым размещён на официальном сайте горадминистрации.

Публичные слушания по данному вопросу были проведены 25 ноября 2015 года. Более года потребовалось на доработку документа по их итогам.

Первая очередь реализации проекта планирует строительство транспортного узла от реки Трубеж до КНС №3.