В Рязани после проверки прокуратуры оштрафовали членов закупочной комиссии

Кроме того, в адрес и.о. начальника УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта России» направлено представление об устранении нарушений законодательства

Общество

Прокуратура Советского района Рязани проверила рязанский филиал «Почты России». Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки выявлены нарушения в части принятия неправомерного решения о признании победителем ООО «Транскопи».

Так, в представленной ООО «Транскопи» заявке отсутствовали документы, подтверждающие наличие сертифицированного производителем инженера и авторизированного производителем сервисного центра по Рязанской области, в связи с чем заявка ООО «Транскопи» не соответствовала требованиям документации об открытом редукционе.

Вместе с тем, закупочная комиссия, согласно протоколу подведения итогов открытого редукциона в электронной форме, приняла решение: «Присвоить первый номер заявке и признать победителем: ООО «Транскопи»«. Документация о проведении открытого редукциона и Положение о закупке содержат основания для не допуска участника к участию в открытом редукционе в электронной форме.

Согласно п.п.8.2.2 раздела 8 «Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе» Заказчик, Комиссия обязаны отстранить участника закупки от участия в закупке на любом этапе ее проведения в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке в соответствии с п.1.4.3-1.4.4 настоящей документации.

Согласно п.1.4.4 иные обязательные требования к участникам содержатся в пункте «Иные требования к участникам закупки» Информационной карты.

Аналогичное основание недопуска к участию на любом этапе содержится в п.17.6 раздела 17 «Условия допуска к участию в процедуре закупки» Положения о закупке.

Таким образом, на стадии допуска заявок участников к участию в закупке предъявлялись требования, которые указаны в документации и в Положении о закупке, но не исполнены обществом «Транскопи».

Члены закупочной комиссии – УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта России», располагая сведениями об отсутствии у ООО «Транскопи» необходимых документов для оказания услуг по ремонту и обслуживанию печатающей техники, несоответствии заявки ООО «Транскопи» требованиям документации об открытом редукционе, в нарушение требований законодательства закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц приняли неправомерное решение о признании победителем ООО «Транскопи».

По результатам проверки прокуратурой района в отношении членов закупочной Комиссии вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 8 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которые рассмотрены с наложением штрафов в размере 2000 рублей на каждого.

Кроме того, в адрес и.о. начальника УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта России» направлено представление об устранении нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.