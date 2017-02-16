В Рязани понизились цены на некоторые социально значимые продукты

В городе минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1649,27 руб.

Общество

По данным Рязаньстата, за период с 7 по 13 февраля в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как крупа гречневая-ядрица – на 2,2%, яблоки – на 1,5%, пшено, капуста белокочанная – на 0,9%, сахар-песок – на 0,8%, масло подсолнечное – на 0,6%, лук репчатый – на 0,5%. Повышение цены зафиксировано на яйцо куриное – на 1,4%, морковь и говядину – на 1,0%. По таким позициям, как рис, чай, картофель, молоко, рыба мороженая, соль, масло сливочное, свинина, баранина, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, мясо кур цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в таких регионах Центрального федерального округа, как Смоленская, Калужская, Тверская, Ивановская, Ярославская, Орловская, Костромская, Владимирская, Тульская, Брянская и Тамбовская области. В городе Рязани минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1649,27 руб.