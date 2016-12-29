В Рязани полицейские продолжают борьбу с нелегальной пиротехникой

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Общество

В Рязани сотрудники полиции продолжают выявлять и пресекать нарушения в области торговли пиротехническими изделиями. За прошедшие сутки их было выявлено два, сообщил в четверг, 29 декабря, официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

42-летняя рязанка и 19-летний рязанец организовали сбыт пиротехники без регистрации в торговых точках на улицах Связи Октябрьской. У них изъято 390 единиц товара.

В отношении нарушителей составлены протоколы.