В Рязани полицейские пресекли незаконную продажу новогодних деревьев

Из незаконного оборота изъяты 12 сосен.

Общество

В Рязани сотрудники полиции в ходе рейдов пресекли два случая незаконной продажи хвойных деревьев. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Из незаконного оборота были изъяты 12 сосен, которыми торговали на улице Новосёлов и на Окском шоссе. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Нарушения были выявлены и в районах области. Всего было зарегистрировано 16 фактов спила деревьев, а также 1 факт незаконной перевозки ели. В отношении нарушителей также составлены протоколы.