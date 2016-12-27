В Рязани полицейские поздравили детишек из интерната с Новым годом

Работники правоохранительных органов посетили с подарками Специальную коррекционную школу-интернат.

Общество

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани побывали на предновогоднем утреннике в рязанской Специальной коррекционной школе-интернате, пишет сайт УМВД Рязанской области. Стражи порядка поздравили ребят и преподнесли им и воспитателям подарки к праздникам.

Рязанские полицейские уже не первый год шефствуют над школой-интернатом. Полицейские организуют для ребят спортивные мероприятия, патриотические праздники и даже экскурсии в подразделения полиции. Доброй традицией стали встречи полицейских с детьми в канун Нового года. Ребята готовят для полицейских концерт, а шефы – вкусные подарки.

В этом году детишек поздравлял начальник отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани Сергей Голубев. Он выступал от имени руководства регионального УМВД. Предновогодняя встреча прошла в праздничном настроении.

Воспитанники были очень довольны очередной встречей с шефами. Об этом красноречиво говорил плакат, который дети подарили гостям под конец встречи. На нём ребята записали свои пожелания, а на словах попросили приезжать к ним чаще.

Сотрудники полиции собираются снова в гости к подшефным через несколько недель: будет организован турнир по настольному теннису.