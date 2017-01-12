В Рязани появятся дополнительные пункты приёма платежей за услуги ЖКХ (адреса)

12 января установлен платёжный терминал в магазине «Астра» в посёлке Ворошиловка.

Общество

С целью расширения сети приёма платежей населения города за услуги ЖКХ в Рязани созданы дополнительные пункты КВЦ. Об этом сообщил сайт администрации города.

В частности, по данным «КВЦ», 12 января установлен платёжный терминал в магазине «Астра» в посёлке Ворошиловка. 13 января в территориальном отделе МФЦ по Советскому району на улице Почтовой, д. 61 планируется установить соответствующие кассы, в отделах по Железнодорожному, Московскому и Октябрьскому районах – терминалы МП «КВЦ».

До 20 января предполагается оборудовать точки приёма платежей в посёлках Борки, Элеватор и Южный, а до 15 февраля – в районе улиц Есенина, Октябрьской, Крупской и Почтовой.