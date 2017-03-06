В Рязани появится ещё один светодиодный пешеходный переход

Городские власти признали эксперимент по внедрению инновационных средств обеспечения безопасности дорожного движения удачным.

Общество

В Рязани появится ещё один светодиодный пешеходный переход. Об этом на брифинге в понедельник, 6 марта, сообщила заместитель главы администрации города Ольга Свинцова.

В минувшем году подобный пешеходный переход был оборудован на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Эксперимент по внедрению подобных средств обеспечения безопасности дорожного движения был признан удачным.

Ещё один пешеходный переход со светодиодной лентой будет оборудован также на Первомайском проспекте, на перекрёстке с улицей Пожалостина, уточнила Ольга Свинцова.