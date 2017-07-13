В Рязани появится дом версии «Антитеррор»

Оснащение жилого комплекса самыми современными системами позволит защитить его жителей от криминальных и техногенных угроз.

Общество

В Рязани завершается строительство самого безопасного дома. Квартиры, подъезды и придомовая территория будут оснащены новейшими системами безопасности. Это позволит уберечь жителей дома и их имущество не только от кражи, но и от любых техногенных катастроф. Жильцов «умный дом» будет пропускать в подъезд по отпечаткам пальцев, а автомобили смогут въехать на территорию только после распознавания номерного знака. Специальные детекторы распознают взрывчатое вещество и поднимут тревогу, высокочувствительные датчики перекроют газ в случае утечки. Тревожными кнопками оснастят и все квартиры и лестничные площадки. Прогноз погоды на табло в подъезде сообщит обо всех изменениях погоды и содержании в воздухе вредных для здоровья веществ.

Расположен дом версии «Антитеррор» на улице Новосёлов. Строительство первой очереди жилищного комплекса «Гранд Комфорт» компании «Зелёный сад» находится в стадии завершения. Изучая обращения своих клиентов уже более 15 лет, компания пришла к выводу, что в последнее время люди всё больше уделяют внимание безопасности.

Директор по общим вопросам группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал в интервью телекомпании ТКР, что идея доработать проект жилого комплекса «Гранд Комфорт» до версии «Антитеррор» родилась не случайно.

– Проблема безопасности очевидна для сегодняшнего общества. Компания посчитала для себя возможным и необходимым, не увеличивая стоимость, внести в проект «Гранд Комфорт» изменения, которые позволят людям себя чувствовать более безопасно.

Первая очередь безопасного дома будет сдана уже в конце этого года. Ещё одним плюсом для жителей его жителей станут расположенные поблизости современный детский сад №21 и новая школа №74.