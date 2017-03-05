В Рязани подвели итоги XXV международного конкурса «Солнечный зайчик»

Юбилейный год конкурса отметили рекордным числом участников и выступлением звёзд шоу-бизнеса.

Общество

В воскресенье, 5 марта, в Муниципальном культурном центре состоялась церемония подведения итогов XXV международного конкурса детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик».

В этом году конкурс, стартовавший в первый день календарной весны, отметил юбилей. День рождения решили отметить не только рекордным числом участников (Рязань приняла около тысячи человек), но и яркой церемонией награждения. Специальными гостями последней стали звёзды шоу-бизнеса - своими хитами зрителей порадовали певцы Сати Казанова и Митя Фомин, а также группа Mband, устроившая в зале настоящую дискотеку.

Стать такими же звёздами мечтают стать и те, кто участвовал в конкурсе 2017 года. Выступления ребят оценивали признанные мастера - известные продюсеры, исполнители, а также хореографы и опытные преподаватели вузов. Выбрать лучших оказалось настолько сложно, что жюри решило присудить три Гран-при - в номинации «хореография» приз достался студии Евгения Осотина «Поколение Dance», в номинации «народное пение» - Елене Рябовой из Рязани, в номинации «эстрадный вокал» - Виктории Бездомниковой (Новокуйбышевск).

- Каждый год с «Солнечным зайчиком» мы встречаем весну - ярко, динамично и солнечно. Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса - звучало множество тёплых слов, пожеланий, хотелось бы отметить рекордное количество участников, много призов, улыбок, тепла. Мы всегда будем ждать вас на рязанской земле, - сказала начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова.

Специальный приз учредил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы. Его обладателю - студии Евгения Осотина «Поколение Dance» - вручил депутат гордумы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

- Хотелось бы, чтобы участники согревали своим теплом своих близких, свою родную землю - Тамбовскую, Московскую, Кубань, Рязанскую область, Рязань. Дай Бог, чтобы у вас всё получилось, чтобы этот конкурс стал важным в вашей жизни, который вы никогда не забудете. Для меня с «Солнечного зайчика» начинается весна, - признался депутат.

На церемонии также были вручены и специальные призы - конкурсанты получили путёвки на международные и всероссийские фестивали и конкурсы, а сертификаты на съёмки клипа и профессиональную фотосессию.

Итоги конкурса:

Номинация «Вокал»

Зарубежная песня (лауреаты 1 степени) - группа «Ультра» г. Рязань; Галецкая Ангелина г. Рязань; Богатенкова Полина г. Рязань; Группа «Кудри» г. Рязань; Бездомникова Виктория г. Новокуйбышевск; Трио « Эмоджи» г. Рязань.

Отечественная песня (лауреаты 1 степени) - Дуэт «Домисольки» г. Йошкар-Ола; Бездомникова Виктория г. Новокуйбышевск; Трусова Алла г. Рязань; Шевнева Екатерина г. Рязань; Туболец Олеся г. Самара; Карташова Анастасия г. Словянск-на-Кубани; Группа «Ультра» г. Рязань; Галецкая Ангелина г. Рязань; Группа «Энерджи» г.Рязань; Туболец Олеся, Малахова Софья г. Самара Группа «Беби Бум» г. Рязань.

Патриотическая песня (лауреаты 1 степени): Тезикова Вероника г. Рязань; Туболец Олеся, Малахова Софья г. Самара; Туболец Олеся, г. Самара; Тюрютикова Мария г. Рязань.

Песни из кино (лауреаты 1 степени)- Бездомникова Виктория г. Новокуйбышевск; Осипова Злата г. Москва; Дуэт « Фоксес» г. Рязань.

Джаз (лауреаты 1 степени) - Харламова Ксения г. Рязань; Кузнецова Елизавета г. Рязань.

Авторская песня (лауреаты 1 степени)- Туболец Олеся, г. Самара.

Поп-рок (лауреаты 1 степени) - Трусова Алла г. Рязань

Народное пение (лауреаты 1 степени) - Кузнецова Анастасия г. Новомичуринск; Матузина Екатерина г. Рязань; Фольклорно-этнографическая студия «Торама» г. Саранск; Филиппова Анастасия г. Рязань.

Номинация «Хореография» (лауреаты 1 степени) - Коллектив современного танца «20.13» г. Рязань; Детский музыкальный театр «Созвездие Добра» г. Рязань; Студия современного танца «Престиж» г. Рязань; Студия эстрадного танца « Поколение Денс» 6-9 лет, г. Рязань; Рябов Юрий, Хабарова Софья, г. Рязань;студия эстрадного танца « Поколение Денс» 10-13 лет, г. Рязань; студия эстрадного танца «Жемчуженки» 10-13 лет г. Рязань; Студия эстрадного танца « Поколение Денс» 6-9 лет, г. Рязань.; Студия современного танца «Экшн» г. Рязань; Жеглова Ульяна, Лучкина Ангела, Демидова Лера, г. Рязань; Студия современного танца « Поколение Денс» г. Рязань; Студия современного танца « Поколение Денс» 10-13 г. Рязань; Хореографический ансамбль «Юность» 10-13 лет г. Рязань; Студия эстрадного танца «Жемчуженки» 14 и старше г. Рязань; Дуэт хореографического ансамбля «Юность» г. Рязань.

Свои призы вручили и члены детского жюри, которое работало на фестивале отдельно от взрослого.