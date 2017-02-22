В Рязани подвели итоги регионального творческого конкурса «Душа моя, Масленица»

В рамках церемонии награждения победителей, состоявшейся в Рязанском дворце молодёжи, была организована выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая Масленице.

Общество

В Рязани подвели итоги регионального творческого конкурса «Душа моя, Масленица», проходившего с 25 января по 10 февраля 2017 года.

Творческий фольклорный конкурс, организованный министерством образования региона, состоялся во второй раз. Он объединил более 2000 участников из 29 муниципальных образований Рязанской области: воспитанников детских садов, школьников, студентов учреждений СПО, педагогов. Мероприятие включало в себя такие номинации, как хореография, декоративно-прикладное творчество (авторская игрушка, обрядовая кукла, сюжетная композиция), художественное ремесло (лепка из глины, резьба и роспись по дереву), вокал.

В рамках церемонии награждения победителей, состоявшейся в Рязанском дворце молодёжи, была организована выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая Масленице, гала-концерт, представление детского кукольного театра, экспозиция лучших работ, мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол, сообщает сайт регионального правительства.

Победителей и призёров поздравил заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов. Он высоко оценил мастерство участников конкурса, и пожелал успехов в таком важном деле, как сохранение лучших народных традиций. Лауреатам были вручены дипломы регионального Минобразования. Гран-при получил коллектив Дизайн-студии «Оберег» школы из Рязанского района за сюжетную композицию, представляющую иллюстрацию народного праздника из десяти авторских кукол в русских костюмах 18-19 веков.