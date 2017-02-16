В Рязани подвели итоги первого городского конкурса на лучшую организацию профориентационной работы в общеобразовательном учреждении

Финалисты познакомили руководителей общеобразовательных учреждений с фрагментами опыта работы по профессиональному самоопределению в рамках работы тематических площадок.

Общество

15 февраля, на базе школы №33 были подведены итоги конкурса на лучшую организацию профориентационной работы в общеобразовательном учреждении города Рязани. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Конкурс организован управлением образования и молодёжной политики администрации Рязани в рамках плана мероприятий по активизации профориентационной работы в школах города в целях повышения интереса подрастающего поколения к рабочим и инженерным специальностям, востребованным на предприятиях и в учреждениях города.

Городской конкурс на лучшую организацию профориентационной работы в образовательных учреждениях проводится с целью привлечения внимания к вопросу профессионального самоопределения, внедрения современных форм и методов профориентационной работы.

Среди задач конкурса: изучение профориентационной деятельности образовательных учреждений, распространение актуальных и наиболее эффективно действующих моделей профориентационной работы в образовательных учреждениях, презентация и распространение опыта в сфере профориентирования, стимулирование деятельности образовательных организаций по сопровождению профессиональной ориентации учащихся и другие.

Финалисты познакомили руководителей общеобразовательных учреждений с фрагментами опыта работы по профессиональному самоопределению в рамках работы тематических площадок. В число финалистов вошли школы №№64, 3, 57, 71, гимназия №2.

Победитель в номинации «Профориентационная диагностика» – школа №44, победитель в номинации «Организация и проведение профориентационных мероприятий» – школа №43, победитель в номинации «Информационное и методическое обеспечение профориентационной работы» – школа №55, победитель в номинации «Взаимодействие с образовательными учреждениями, предприятиями» – школа №63, победитель в номинации «Работа с родителями»– школа №11, победитель в номинации «Формирование профессиональной траектории» – школа №33.

За лучшее представление опыта работы по профессиональному самоопределению молодежи в рамках городского конкурса по организации профориентационной деятельности отмечена школа №71. Победителями городского конкурса на лучшую организацию профориентационной работы стали школы №№40 и 68.