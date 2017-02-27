В Рязани подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и городского конкурса «Команда РДШ»

В конкурсах «Лидер XXI века» и «Команда РДШ» приняли участие 49 представителей школьных, городских и региональных детских и молодёжных объединений и организаций.

Общество

22 февраля, в Доме общественных организаций состоялась торжественная церемония подведения итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Команда РДШ», организаторами которых являются управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества «Феникс» и Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал». Об этом сообщил официальный сайт администрации Рязани.

В конкурсах «Лидер XXI века» и «Команда РДШ» приняли участие 49 представителей школьных, городских и региональных детских и молодёжных объединений и организаций. Конкурсанты школ №№16, 20, 29, 34, 41, 35, 55, 56, 61, 63, 68 представляли на муниципальном этапе школьные детские общественные организации. Школы №№1, 44, 51 и 69 представляли пилотные площадки Российского движения школьников. В конкурсе также приняли участие лидеры и руководители Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал», Центра развития добровольчества города Рязани, Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках», клубного объединения «ВЭЛКОМ» на базе информационно-образовательного центра «Содружество», детская общественная организация «Дети Звездного».

По итогам конкурсной программы «Лидер 21 века» первое место в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений» (от 14 до 18 лет) завоевал Синельников Юрий, ученик школы №68, руководитель волонтерского отряда «Просто так». Второе место заняла Зорина Кристина, ученица школы №56, председатель детской общественной организации РИТМ. Жюри приняло решение разделить третье место между двумя участниками Романовой Софьей, активисткой Центра развития детей и молодежи «Пламенный» и Федоровым Юрием, учеником лицея №4, заместителем руководителя волонтерского отряда Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках».

В номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений» (от 19 до 30 лет) первое место завоевал Пухов Даниил, активист Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал», второе место жюри присудило Ипполитовой Анжелике, председателю Совета общественной организации «Дети Звездного».

В номинации «Руководители» победу одержала Тарасова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы школы №29, председатель школьной детской общественной организации «Сердце Рязани», второе место заняла Зинкова Татьяна, вожатая школы №51 «Центр образования», руководитель разновозрастной организации «Единство».

В конкурсе «Команда РДШ» первое место заняла детская общественная организация «РИТМ», школа №56, второе место заняла Школьная детская общественная организация «Команда здоровья», школа №68, и Школьная детская организация «Добрые Дети Мира», школа №63, третье место получила Команда РДШ, школа №1 им. В.П.Екимецкой.

Жюри выделило две специальных номинации «Социальный проект», в которой победила команда информационно-образовательного центра «Содружество», клубное объединение «ВЭЛКОМ». Еще в одной специальной номинации от жюри – «Симпатия жюри» победила детская общественная организация «Энергия добра», школа №41.

В 2017 году организациям-победителям конкурса «Команда РДШ» вручили флаг и футболки с официальной символикой Российского движения школьников.

Также, в рамках подведения итогов конкурсов «Лидер XXI века» и «Команда РДШ» руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – Чигарина Анна вручила личные книжки волонтера учащимся образовательных учреждений Рязани.