В Рязани подвели итоги конкурса «Регион письма»

В этом году свои работы на конкурс представили свыше тысячи молодых каллиграфов.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов конкурса «Регион письма».

Конкурс, рассказала заместитель председателя регионального отделения Российского союза молодёжи Ольга Тарасова, проводился в области уже во второй раз. Участниками его стали представители всех районов региона, которые представили на суд жюри 1 тыс. 300 работ. Несмотря на то, что, на первый взгляд, конкурс, предлагающий участникам написать отрывок текста от руки, кажется несерьёзным, цель его работает на перспективу.

– Письмо рукой у нас развивается только в начальной школе, однако у нас было порядка 100 работ от взрослых, которые тоже хотели показать, что они умеют хорошо писать. Отказавшись от компьютера, участник делает выбор в пользу грамотной речи и письма – если раньше у нас были работы с ошибками, то сейчас их нет, – сказала Ольга Тарасова.

Конкурс «Регион письма» проводился в четырёх номинациях, в зависимости от возраста участников – «Минутка чистописания», «Прописные истины», «Рукописи не горят», «Я к вам пишу». Награды победителям и призёрам, а также наиболее активным школам области вручили гости церемонии награждения – начальники отделов министерства образования и Минспорта Надежда Куликова и Вячеслав Данченко.

Продолжением церемонии стало выступление творческих коллективов. С лучшими работами конкурса можно было ознакомиться на выставке, которая была развёрнута в большом конференц-зале библиотеки им. Горького.