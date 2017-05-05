В Рязани подешевели яйца, гречка и рис

Цены на соль поваренную, пшено, молоко, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рыбу мороженую, баранину, чай незначительно увеличились или остались без изменения.

Общество

За период с 25 апреля по 2 мая в Рязанской области отмечено снижение цен на такие продукты, как яйцо куриное – на 5%, крупа гречневая-ядрица – на 3,2%, рис – на 3,1%, свинина – на 0,8%, масло подсолнечное – на 0,6%, масло сливочное – на 0,5%, вермишель, мука пшеничная – на 0,1%.

В то же время Рязаньстат отметил повышение цен на картофель – на 25,3%, капусту белокочанную – на 14,4%, лук репчатый – на 14%, морковь – на 12,6%, яблоки – на 5,8%, мясо кур – на 1,7%, говядину, сахар-песок – на 1%, сообщает сайт регионального правительства. Цены на соль поваренную, пшено, молоко, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рыбу мороженую, баранину, чай незначительно увеличились или остались без изменения.