В Рязани почтили память знаменитой 6-й роты

Акция в честь героического подвига воинов-десантников в Чечне носила название «Иначе не могут Отчизны Сыны…».

Общество

В среду, 1 марта, в Рязанском Музее истории Воздушно-десантных войск почтили память знаменитой 6-й роты 104 парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

В первый день весны в частях ВДВ и десантном училище вот уже 17 лет проводятся различные акции в память подвига 6-й роты. Именно в этот день состоялся бой, вошедший в летопись Чеченской войны как бой у высоты 776, бой, в ходе которого 90 бойцов преградили путь группировке полевого командира Хаттаба. Число нападавших значительно превосходило состав роты. 84 офицера и солдата пали в бою, но боевики не прошли.

В этом году подвигу десантников посвятили патриотическую акцию под названием «Иначе не могут Отчизны Сыны…». Её совместно организовали Центр военно-патриотического воспитания Рязанской области, аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рязани и музей истории ВДВ. Поддержку мероприятию оказывали министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанское Высшее Воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В мероприятии участвовали Герой России, выпускник РВВДКУ 1988 года Андрей Красов, депутат Госдумы от «Единой России», министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, врио начальника РВВДКУ Игорь Бортан, заместитель начальника РВВДКУ Геннадий Новоселецкий. Почётными гостями мероприятия стали Владимир Тимофеевич Соколов – отец капитана Романа Соколова, павшего на высоте 776, удостоенного звания Героя России посмертно, участник боевых действий Александр Петрович Филатов и другие ветераны чеченской кампании.

Главными гостями мероприятия были те, кому оно адресовалось – молодые люди, которые вскоре достигнут призывного возраста. В музей истории ВДВ пришли десятиклассники четырёх рязанских школ, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, юнармейцы детско-юношеского центра «Звезда». Для молодых до начала торжественного мероприятия провели экскурсию по залам музея, рассказав об истории крылатой пехоты и об её яркой странице – знаменитом бое 6-й роты.

Владимир Соколов, отец капитана Романа Соколова, охотно пообщался с молодыми людьми и с журналистами, рассказал о сыне. По словам отца, Роман попал в десант, потому что это была его заветная мечта, он бредил воздушно-десантными войсками. Сегодня отец Романа Соколова общается с родителями других воинов этого славного подразделения, а также с близкими погибших в Чечне солдат и офицеров. Владимир Тимофеевич выразил их общее пожелание:

– Нам бы хотелось, чтобы чаще вспоминали 6-ю роту, больше говорили об её подвиге, а то даже в годовщину гибели не все средства массовой информации пишут об этом событии. Мероприятия такие, как это, очень нужны, и не только нам, потерявшим сыновей, но и молодым людям. Пусть у них будет живой пример героизма перед глазами. Героями ведь не рождаются, героями становятся. Наши ребята тоже были обыкновенными парнями, а сложилась такая обстановка – и они совершили геройский поступок…

О том, что последний бой 6-й роты должен стать примером для юношества, говорили все выступающие на торжественной акции: Андрей Красов, Татьяна Пыжонкова, Геннадий Новоселецкий и другие.

Герой России Андрей Красов в своей речи вспомнил слова одного из величайших русских полководцев:

– Генералиссимус Суворов сказал: «Русского солдата мало убить, его надо ещё повалить». Да, боевики убили 6-ю роту, но не повалили. Мы должны помнить о подвиге воинов-десантников и скорбеть о них, а молодые люди должны быть готовы к подобным же свершениям.

Татьяна Пыжонкова в своём приветствии молодёжи привела цитату из советского фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия, сынок – Родину защищать».

– Ребята, выбирающие военную специальность, должны знать, что наступит момент, когда выбор будет только один – защищать Родину, даже ценой своей жизни и жизни своих близких, – сказала министр и выразила надежду, что подвиги дедов, отцов, а теперь и современников, солдат 6-й роты, послужат молодым людям достойным образцом.

В ходе акции собравшимся показали документальный фильм о 6-й роте из передачи «Военная тайна», где использовались уникальные кадры хроники, снятой в Аргунском ущелье спустя неделю после гибели подразделения. Были показаны и лица погибших в бою солдат и офицеров. Геннадий Новоселецкий в своём выступлении отметил, что бой с участием 6-й роты стал переломным для хода войны – больше на Кавказе не складывалось столь крупных бандформирований, как у Хаттаба. Таким образом, молодые люди получили подробное представление о подвиге десантников.

Также Геннадий Новоселецкий подчеркнул, что сын Романа Соколова, Даня Соколов, учится сейчас в Рязанском десантном училище, избрав отцовскую стезю.

Мероприятие сопровождал «десантными» песнями ансамбль «Крылатая пехота».