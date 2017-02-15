В Рязани почтили память воинов-интернационалистов

После возложения цветов на площади Маргелова состоялась молодёжная патриотическая акция «Красный тюльпан».

Общество

В понедельник, 15 февраля, на площади Маргелова в Рязани прошла церемония возложения цветов к памятнику рязанцам, погибшим в локальных войнах.

Мероприятие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата, отмечаемая ежегодно в день вывода советских войск из Афганистана, призвана напомнить о тех, кто отдал свои жизни, защищая свободу и независимость родины на дальних рубежах. В этом году исполняется 28 лет с того дня, как последний солдат покинул пределы Республики Афганистан.

К Вечному огню цветы возложили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области Николай Любимов, Олег Ковалёв, ранее занимавший должность главы региона, председатель Рязанского регионального благотворительного общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России, Герой Советского Союза Альберт Слюсарь.

В памятной церемонии также приняли участие главы региональных министерств и ведомств, депутаты областного законодательного собрания и городской Думы, руководители администрации г. Рязани, силовых структур, ветераны войны в Афганистане и других локальных сражений, члены семей погибших при исполнении воинского долга, военнослужащие рязанского гарнизона, представители общественных организаций, вузов, курсанты, школьники.

После церемонии на площади Маргелова состоялась молодёжная патриотическая акция «Красный тюльпан». Школьники и студенты выпустили в небо воздушные шары красного цвета с прикрепленными к ним цветами.