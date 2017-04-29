В Рязани почтили память легендарного мэра Надежды Чумаковой

В день рождения Чумаковой к её памятнику на улице Вокзальной легли живые цветы.

Общество

В субботу, 29 апреля, исполнилось 94 года со дня рождения легендарного мэра города Рязани Надежды Николаевны Чумаковой.Рязанью она руководила в течение 23 лет, начиная с 1963 года. Годы, в течение которых она управляла городским хозяйством, остались в истории как великая эпоха созидания и развития областного центра, сообщает сайт городской администрации.

В день рождения Чумаковой к её памятнику на улице Вокзальной легли живые цветы. Почтить память «хозяйки Рязани» пришли глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители структурных подразделений администрации города,